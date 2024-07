Menino de 3 Anos Enfrenta Aventura Inusitada em Garuva Um menino de 3 anos ficou com a cabeça entalada em um assento sanitário infantil e levou a família às pressas para o quartel do Corpo... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 13h43 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h43 ) ‌



Um menino de 3 anos ficou com a cabeça entalada em um assento sanitário infantil e levou a família às pressas para o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Garuva, no Norte catarinense, onde recebeu ajuda.

