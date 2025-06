Menino de Joinville entra para sociedade de alto QI aos 6 anos João Gabriel começou a ler aos 4 anos e agora integra a maior entidade mundial para pessoas com alto quociente intelectual ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h57 ) twitter

João Gabriel, um joinvilense de 6 anos que começou a ler aos 4, hoje faz parte do Mensa Brasil, a maior e mais antiga entidade que reúne pessoas com alto quociente intelectual no mundo. Com um QI de 138, muito acima da média normal, que varia entre 90 e 110, ele se destaca pela inteligência precoce.

