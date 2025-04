Menino que morreu após comer ovo de Páscoa envenenado é enterrado no Maranhão Luís Fernando Rocha Silva, de 7 anos de idade, morreu na quinta-feira (17) ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 05h05 ) twitter

O corpo do menino que morreu após comer um ovo de Páscoa envenenado foi enterrado no Imperatriz, no Maranhão, na sexta-feira (18). Luís Fernando Rocha Silva, de 7 anos de idade, morreu na quinta-feira (17). Mirian Lira, de 32 anos, e Evely Fernanda, de 13 anos, mãe e irmã da vítima, estão internadas em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Imperatriz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico caso.

