Mercado Livre de Energia oferece até 40% de economia para produtores rurais após fim da tarifa Mercado Livre de Energia oferece até 40% de economia para produtores rurais após fim da tarifa ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mercado Livre de Energia

Como reduzir custos no campo? Essa tem sido uma das maiores preocupações dos produtores, principalmente após o fim da tarifa rural, que oferecia descontos de até 30% nas contas de luz. Diante disso, muitos estão buscando alternativas para diminuir as despesas com eletricidade, como a migração para o Mercado Livre de Energia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Topázio envia aos vereadores reforma que reduz secretarias em Florianópolis. Veja o que muda

5 procedimentos estéticos para fazer antes do verão e brilhar nas festas de fim de ano

Futebol de Santa Catarina definha em um cenário de desilusão