Mercado Público de Florianópolis terá 'limpa' em boxes com dívidas e irregularidades Ação da prefeitura atinge boxes inadimplentes ou desocupados há dois anos; cerca de 30 devem ser relançados em novo edital ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 04h16 (Atualizado em 05/07/2025 - 04h16 )

A Prefeitura de Florianópolis vai retomar boxes do Mercado Público ocupados por comerciantes inadimplentes. A medida será tomada após fiscalização e notificação dos devedores, com posterior abertura de edital para novas licitações. Atualmente, 20 comerciantes estão com dívidas junto ao município, e outros 10 estão inadimplentes com a associação dos lojistas. Parte deles já foi notificada, segundo a Secretaria de Administração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a situação do Mercado Público!

