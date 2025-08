Mesmo com crimes recentes, segurança da UFSC entra na lista de cortes: ‘Situação dramática’ Crise orçamentária leva universidade a reduzir vigilância no campus Trindade; motos, câmeras e iluminação reforçada tentarão compensar... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 06h57 ) twitter

Em meio à crise orçamentária, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) reduziu em 13,67% o contrato de segurança do campus Trindade, em Florianópolis, suprimindo 15 postos diurnos e seis noturnos desde 1º de agosto. Para compensar as supressões, a universidade contará com três vigias que circularão o campus em motos 24 horas por dia. Também estão previstas medidas como aumento da concentração de câmeras, reforma da iluminação e melhorias no calçamento das principais rotas de acesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a segurança na UFSC.

