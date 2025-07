Mesmo com melhor ataque, Avaí é a 2ª equipe que mais desperdiça chances na Série B Avaí possui bom retrospecto ofensivo, passando em branco apenas duas vezes na competição; falta de efetividade tem incomodado o técnico... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ataque do Avaí tem sido um dos principais pontos positivos da equipe na temporada, porém um dado negativo chama atenção com relação ao setor do Leão da Ilha. Ao mesmo tempo em que o ataque tem sido positivo, a equipe é a 2ª na Série B que mais desperdiça chances, sendo 22 em 15 jogos, algo que é refletido pela falta de eficiência no desempenho da competição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Polícia prende terceiro envolvido na morte de jovens carbonizados na Grande Florianópolis

Motorista capota carro em tentativa de fuga e acaba preso com quase 100 quilos de maconha em SC

Wolf Maya fala sobre mudanças na TV, influencers e cita SC como celeiro de talentos