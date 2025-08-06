Mesmo com novo projeto, Edifício América segue barrado em Blumenau, após 47 anos de abandono
A Prefeitura informou que o caso ainda tramita internamente para resolver pendências jurídicas e questões relacionadas ao patrimônio...
Mesmo com um projeto aprovado para revitalizar o Edifício América e a área ao redor, o prédio localizado no Centro Histórico de Blumenau, permanece judicialmente embargado. A Prefeitura informou que o caso ainda tramita internamente para resolver pendências jurídicas e questões relacionadas ao patrimônio histórico.
Mesmo com um projeto aprovado para revitalizar o Edifício América e a área ao redor, o prédio localizado no Centro Histórico de Blumenau, permanece judicialmente embargado. A Prefeitura informou que o caso ainda tramita internamente para resolver pendências jurídicas e questões relacionadas ao patrimônio histórico.
Para saber mais sobre a revitalização e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre a revitalização e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: