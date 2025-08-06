Logo R7.com
Mesmo com novo projeto, Edifício América segue barrado em Blumenau, após 47 anos de abandono

A Prefeitura informou que o caso ainda tramita internamente para resolver pendências jurídicas e questões relacionadas ao patrimônio...

ND Mais|Do R7

Mesmo com um projeto aprovado para revitalizar o Edifício América e a área ao redor, o prédio localizado no Centro Histórico de Blumenau, permanece judicialmente embargado. A Prefeitura informou que o caso ainda tramita internamente para resolver pendências jurídicas e questões relacionadas ao patrimônio histórico.

