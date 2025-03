Michel Teló é confirmado como artista principal do aniversário de Indaial Além de Michel Teló, banda Maskavo e cantor Thalles Roberto estão confirmados no evento ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Indaial está se preparando para uma grande festa. A 50ª edição da FIMI (Festa de Instalação do Município de Indaial) promete ser inesquecível para todos os amantes da música e da cultura. A festa acontece nos dias 21, 22 e 23 de março, no Parque Jorge Hardt, com ingressos gratuitos para os shows.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a programação e as atrações do evento!

Leia Mais em ND Mais:

Esgoto a céu aberto é flagrado na praia mais fotografada de Santa Catarina

Volta do estacionamento rotativo pago em Joinville avança na Câmara de Vereadores; entenda

Mansões suspensas de residencial mais alto do mundo em SC podem custar até R$ 200 milhões