Microsoft e Google se preocupam com atraso do Brasil em relação a profissionais de IA

Dentre os assuntos tratados na Brazil Conference, que está acontecendo nas universidades de Harvard e MIT, nos Estados Unidos, a tecnologia e IA (Inteligência Artificial) se destacaram neste domingo (13). Tânia Cosentino, diretora-geral da Microsoft Brasil, afirmou durante o painel “Inteligência Artificial: Inovação, Inclusão e Sustentabilidade” que o Brasil precisa formar mais profissionais na área da IA. O painel foi transmitido ao vivo pelo canal da conferência no YouTube.

Para entender melhor as preocupações de gigantes da tecnologia sobre a formação de profissionais de IA no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

