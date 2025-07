Minas domina, mas Paraná e SC surpreendem entre os melhores queijos do Brasil; veja premiação Prêmio Queijo Brasil, sediado em Santa Catarina, revelou os vencedores da oitava edição da maior competição de queijos do país ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 08h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Prêmio Queijo Brasil, sediado em Blumenau (SC), pelo terceiro ano consecutivo, revelou os vencedores da oitava edição da maior competição de queijos, manteiga e doce de leite do país na quinta-feira (10). O concurso reuniu 618 produtores artesanais de mais de 320 cidades e avaliou 2.291 amostras em degustações às cegas, conduzidas por 140 jurados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre os melhores queijos do Brasil!

Leia Mais em ND Mais:

Riso, mágica e trapalhadas: espetáculo Ah! Mago! volta aos palcos em Florianópolis

VÍDEO: Cão é abandonado dentro de mochila e morre em Navegantes

‘Não dá pra acreditar’: homem morre esmagado por trator em SC