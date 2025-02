Ministério da Agricultura revoga obrigatoriedade de carimbo em ovos Portaria publicada no DOU desta sexta-feira (28) elimina exigência de carimbo em ovos destinados ao consumo direto ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 16h27 ) twitter

O Ministério da Agricultura e Pecuária revogou a obrigatoriedade do carimbo em ovos destinados ao consumo direto. A mudança foi oficializada com a publicação da Portaria SDA/MAPA nº 1.250 no DOU (Diário Oficial da União) desta sexta-feira (28).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante mudança na regulamentação dos produtos alimentícios.

