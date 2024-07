Ministério Público investiga condições dos alojamentos do Avaí

ND Mais |Do R7

‌



A+

A-

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), por meio da 9ª Promotoria de Justiça, abriu um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades nas instalações do alojamento do Centro de Treinamento do Avaí, no Sul da Ilha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Concursos em SC: veja editais com salários de até R$ 17 mil com inscrições próximas do fim

• Ministério Público apura possíveis irregularidades nos alojamentos do Avaí

• Semana começa gelada, mas tempo em SC pode mudar nos próximos dias