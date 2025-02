Ministério Público pede à Prefeitura de Blumenau detalhes sobre merenda escolar A prefeitura de Blumenau se manifestou através nota e disse que está ciente das demandas apresentadas pelo MPSC, que foram enviadas... ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 04h45 (Atualizado em 12/02/2025 - 04h45 ) twitter

Nesta terça-feira (11), o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) informou que avalia indícios de possíveis irregularidades na merenda escolar em Blumenau. Conforme o órgão, duas situações chegaram à promotoria, que foram esclarecidas em nota ao ND Mais pela prefeitura de Blumenau.

Para mais detalhes sobre essa situação e as ações do Ministério Público, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

