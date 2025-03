Modelo do OnlyFans desaparecida é encontrada em beira de estrada com pernas e colunas quebradas A modelo do OnlyFans ucraniana, Maria Kovalchuk, desaparece em Dubai e é encontrada gravemente ferida; polícia investiga sequestro... ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 15h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 15h45 ) twitter

A modelo do OnlyFans, Maria Kovalchuk, de 20 anos, foi encontrada gravemente ferida na beira de uma estrada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com as pernas e a coluna quebradas. A jovem ucraniana havia desaparecido em 9 de março após sair para uma festa em um hotel.

Saiba mais sobre este caso chocante e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

