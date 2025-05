Moradores de SC recebem alerta de desastre da Defesa Civil como parte de simulado inédito Simulado histórico em Santa Catarina mobiliza 250 mil pessoas em 250 cidades para testar resposta a desastres naturais ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 23h23 (Atualizado em 18/05/2025 - 23h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os moradores de Santa Catarina foram surpreendidos neste domingo (18) com uma mensagem de alerta severo da Defesa Civil. A ação faz parte de um simulado inédito na história da gestão de riscos e desastres do Brasil. O órgão estadual realiza o maior simulado de desastres já coordenado no país, envolvendo mais de 250 mil pessoas em mais de 250 municípios catarinenses.

Para saber mais sobre este importante simulado e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Motociclista de 22 anos morre após colidir contra caminhão na SC-157, no Oeste de SC

Casal de 31 anos morre a caminho de jogo de futsal em acidente gravíssimo na BR-282, em SC

Proposta de alteração de nome do campus da UFSC é alvo de repúdio