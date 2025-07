Morcegos hematófagos são monitorados em SC para prevenir casos de raiva bovina As imagens foram feitas durante operação da Cidasc contra a raiva bovina em municípios do Oeste catarinense ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Imagens registram uma ação para a saúde animal e humana no Oeste catarinense, realizado pela Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina). Trata-se do trabalho de monitoramento e controle populacional de morcegos hematófagos, aqueles que se alimentam de sangue, como parte do programa de prevenção à raiva bovina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a prevenção da raiva bovina!

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis registra 371 pinguins encalhados em um mês; quase 90% já estavam mortos

Mário Petrelli será homenageado com nome de rua em cidade de SC

SC é o 3º estado com mais voos internacionais e prevê mais de 1 milhão de passageiros em 2025