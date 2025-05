Morre aos 62 anos Madruguinha do Brasil, comediante que marcou época na televisão Confirmação foi dada por meio das redes sociais de Jailson da Silva, o Madruguinha do Brasil ND Mais|Do R7 11/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 05h06 ) twitter

O humorista Madruguinha do Brasil morreu na madrugada deste sábado (10), em São Paulo. De acordo com informações publicadas por sua família nas redes sociais, ele teve um infarto. Jailson da Silva era famoso por seu trabalho no programa “The Noite com Danilo Gentili”, no SBT.

Para saber mais sobre a vida e a carreira de Madruguinha, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

