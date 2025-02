Morre Márcia Lage, carnavalesca da Mocidade Independente, aos 64 anos Márcia Lage faleceu vítima de leucemia ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 01h05 (Atualizado em 20/01/2025 - 01h05 ) twitter

A comunidade do samba carioca perdeu uma de suas maiores figuras neste domingo (19). A carnavalesca Márcia Lage, responsável por grandes desfiles na história do carnaval, faleceu aos 64 anos, vítima de leucemia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a trajetória brilhante e o legado de Márcia Lage no carnaval carioca.

