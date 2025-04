Morro dos Cavalos: vídeo mostra veículos incendiados após carreta pegar fogo em SC Acidente, registrado na tarde deste domingo (6), deixou, ao menos, cinco pessoas feridas na altura do Morro dos Cavalos, em Palhoça... ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 06/04/2025 - 20h25 ) twitter

Dezenas de veículos foram atingidos pelo fogo na BR-101, depois que uma carreta, carregado com combustível, tombou e explodiu na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça. Segundo informado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ao menos cinco pessoas ficaram feridas no acidente, registrado na tarde deste domingo (6).

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

