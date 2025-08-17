Morte de jovem protetora de animais em SC causa enorme comoção: ‘Alma iluminada’
Luíza De Pieri Schambeck, de 24 anos, teve uma crise respiratória e não resistiu; despedidas acontecem em Lauro Müller, no Sul do estado...
A protetora de animais, Luíza De Pieri Schambeck, morreu, na sexta-feira (15), aos 24 anos. A morte causou uma enorme comoção entre amigos, familiares e conhecidos da vítima. A jovem, de Lauro Müller, teve uma crise respiratória e não resistiu mesmo após receber atendimento médico.
