Morte do surfista Ricardinho completa 10 anos Surfista Ricardinho foi atingido por tiro pelas costas no dia 19 de janeiro de 2015, na Guarda do Embaú, e morreu no dia seguinte ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 16h48 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte do surfista Ricardo Santos, o Ricardinho, completa 10 anos neste segunda-feira (20). O crime, cometido por um policial militar na época, chocou a Guarda do Embaú e houve comoção nacional, já que Ricardo dos Santos era um dos expoentes do surfe e nome reconhecido internacionalmente.

Para saber mais sobre este caso que marcou a história do surfe, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cobra venenosa surpreende moradores na porta de casa em SC

Saiba quem eram os irmãos que morreram afogados em camping de Chapecó

20 de janeiro é feriado? Entenda data religiosa comemorada nesta segunda-feira