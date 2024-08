Motorista é Detido em Fiscalização na SC-157 Uma fiscalização de rotina na SC-157 em São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina, terminou com um homem preso por estar com... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h56 ) ‌



Uma fiscalização de rotina na SC-157 em São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina, terminou com um homem preso por estar com mandado de prisão em aberto. O flagrante aconteceu por volta das 17h da quinta-feira (8).

