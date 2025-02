Motorista recebe R$ 131 milhões por engano, devolve quantia e cobra recompensa por honestidade Caso aconteceu em Tocantins, e o motorista recebe R$ 131 milhões e está cobrando 10% do valor na justiça, como uma forma de recompensa... ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 15h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 15h46 ) twitter

Um motorista autônomo recebeu o valor de R$ 131 milhões em sua conta-corrente do banco, por engano, devido a um erro operacional da agência. Mas o homem devolveu imediatamente a quantia.

Saiba mais sobre essa história surpreendente e as consequências que o motorista enfrentou ao devolver o dinheiro no nosso parceiro ND Mais.

