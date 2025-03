Motoristas de Joinville criam app que dá 90% do valor da corrida para condutores O objetivo do PopUp é buscar pela valorização do trabalho e entregar um serviço melhor aos passageiros

ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h26 ) twitter

