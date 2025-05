MPF aciona Justiça por falha em Enem e pede reaplicação de prova antes da próxima edição em SC Ministério Público Federal apontou prejuízo aos candidatos da prova e cobrou que o Inep refaça a prova antes da edição de 2025 em Mafra... ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 04h55 ) twitter

A reaplicação das provas do Enem 2024 em Mafra ganhou um novo desdobramento. O MPF (Ministério Público Federal) agora ajuizou uma ação civil pública após identificar falhas na condução do exame no município do Planalto Norte catarinense. Segundo o MPF, houve descumprimento do edital no primeiro dia de provas, o que teria prejudicado os candidatos. A medida judicial foi tomada seis meses após a aplicação do Enem.

Para saber mais sobre essa importante questão que pode impactar o futuro acadêmico de muitos estudantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

