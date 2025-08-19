MrBeast, maior youtuber do mundo, convida influenciador de SC para projeto global O influenciador Gustavo Henrique Metzner, do canal Indavírus, foi convidado para participar do Team Water, iniciativa global de grande... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 00h57 ) twitter

O influenciador Gustavo Henrique Metzner, 29 anos, do canal Indavírus, foi convidado para participar do Team Water, iniciativa global do youtuber MrBeast, com a missão de levar água limpa a 2 milhões de pessoas necessitadas ao redor do mundo. Gustavo conta, em primeira mão à reportagem do ND Mais, que recebeu o moletom da campanha do YouTube dos Estados Unidos no início de agosto.

