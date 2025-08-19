Logo R7.com
MrBeast, maior youtuber do mundo, convida influenciador de SC para projeto global

O influenciador Gustavo Henrique Metzner, do canal Indavírus, foi convidado para participar do Team Water, iniciativa global de grande...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O influenciador Gustavo Henrique Metzner, 29 anos, do canal Indavírus, foi convidado para participar do Team Water, iniciativa global do youtuber MrBeast, com a missão de levar água limpa a 2 milhões de pessoas necessitadas ao redor do mundo. Gustavo conta, em primeira mão à reportagem do ND Mais, que recebeu o moletom da campanha do YouTube dos Estados Unidos no início de agosto.

Para saber mais sobre essa incrível iniciativa e a participação de Gustavo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

