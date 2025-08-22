Mudança no trânsito na Lagoa: nova ponte passa a operar nos dois sentidos, em Florianópolis Mudanças ocorrerão nesta sexta-feira (21) para adequações na ponte antiga, que seguirá aberta para pedestres e ciclistas ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 22/08/2025 - 04h57 ) twitter

Os dois sentidos da nova Ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, serão liberados para o trânsito a partir desta sexta-feira (22), operando com toda a capacidade construída para a passagem dos veículos. A medida foi tomada pela prefeitura para que, a partir das 13h, seja fechada a ponte antiga para os automóveis, que passará por readequações para passeio de pedestres, ciclovias e detalhes da estrutura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças no trânsito da Lagoa da Conceição!

