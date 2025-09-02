Mulher é morta por ex-namorado que saiu da cadeia há cerca de 3 meses em SC
Supeito de matar mulher a facadas havia deixado a prisão há cerca de três meses. Conforme a PM, ele tem um extenso histórico de violência...
Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro Saco Grande, em Florianópolis. Ela foi identificada como Suzana Perez Valério de 47 anos, natural do Rio Grande do Sul.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
