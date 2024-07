Mulher é presa suspeita de auxiliar namorado em roubo de armas em Blumenau Uma mulher de 28 anos, suspeita de auxiliar dois assaltantes no roubo de armas em Blumenau, foi presa pela Polícia Civil na manhã... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 22h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 22h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma mulher de 28 anos, suspeita de auxiliar dois assaltantes no roubo de armas em Blumenau, foi presa pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (19). O caso aconteceu no dia 29 de maio deste ano e terminou com um dos envolvidos morto durante confronto com policiais militares.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Cães agonizam enquanto são agredidos em Itapema

• Mulher é presa suspeita de auxiliar namorado em roubo de armas em Blumenau

• Tombense x Figueirense pela Série C: onde assistir, horário e escalações