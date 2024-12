Munição de guerra Mohamad Hussein Mourad ingressou com medida judicial contra Instituto Combustível Legal, o famoso ICL, para que este não […] ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 19h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 19h09 ) twitter

Mohamad Hussein Mourad ingressou com medida judicial contra Instituto Combustível Legal, o famoso ICL, para que este não associe a sua empresa Copape como a responsável pela lavagem de dinheiro da facção PCC no segmento de combustíveis. Mas Mohamad não incluiu na respectiva ação o fato de que em 2010, quando preso em flagrante tentando corromper dois policiais civis em São Paulo, foi flagrado com munição de metralhadora .50 (que derruba de elefante a avião), na busca em sua residência. Esse tipo de munição – muito usada em assalto a carro-forte e pelo novo cangaço em roubos a bancos – é proibida no Brasil.

