'Não é suficiente': pais de vítimas de ataque a creche em Blumenau cobram mais segurança Ataque a creche em Blumenau completou dois anos. Lei federal que aumenta a punição para crimes cometidos dentro de escolas foi sancionada... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h37 )

Os pais das vítimas do ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, ocorrido em 5 de abril de 2023, que conduzem o projeto ‘Vamos salvar o dia’, estão cobrando por mais segurança nas escolas. “O que foi feito até agora não é suficiente. Ainda estamos longe do que é necessário para proteger nossas crianças”, afirma Jennifer Pabst, mãe de Bernardo Pabst da Cunha, uma das vítimas do ataque.

