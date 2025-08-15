‘Não é suficiente’: pais de vítimas de ataque a creche em Blumenau cobram mais segurança
Ataque a creche em Blumenau completou dois anos. Lei federal que aumenta a punição para crimes cometidos dentro de escolas foi sancionada...
Os pais das vítimas do ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, ocorrido em 5 de abril de 2023, que conduzem o projeto ‘Vamos salvar o dia’, estão cobrando por mais segurança nas escolas. “O que foi feito até agora não é suficiente. Ainda estamos longe do que é necessário para proteger nossas crianças”, afirma Jennifer Pabst, mãe de Bernardo Pabst da Cunha, uma das vítimas do ataque.
Os pais das vítimas do ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, ocorrido em 5 de abril de 2023, que conduzem o projeto ‘Vamos salvar o dia’, estão cobrando por mais segurança nas escolas. “O que foi feito até agora não é suficiente. Ainda estamos longe do que é necessário para proteger nossas crianças”, afirma Jennifer Pabst, mãe de Bernardo Pabst da Cunha, uma das vítimas do ataque.
Saiba mais sobre a luta dos pais por segurança nas escolas e as medidas que estão sendo cobradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre a luta dos pais por segurança nas escolas e as medidas que estão sendo cobradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: