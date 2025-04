‘Não parou ainda’: passageiro mostra momento que avião da Latam sai da pista em Chapecó O incidente ocorreu na noite desta segunda-feira (31) no aeroporto de Chapecó, no Oeste do estado; um vídeo mostrou o momento do susto... ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 05h05 ) twitter

Um vídeo gravado dentro da aeronave Airbus A319 registrou o susto dos passageiros na noite desta segunda-feira (31). O avião da Latam ultrapassou a extensão da pista e parou no gramado do Aeroporto Serafin Enoss Bertaso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

Para saber mais sobre este incidente e as reações dos passageiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

