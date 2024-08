Não Perca: Cinema Gratuito no Coração de Floripa! “Bora” curtir uma telinha especial na faixa nesta quinta-feira? Pois o Cineclube Matutá estará no Museu Victor Meirelles, no Centro... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 12h26 ) ‌



“Bora” curtir uma telinha especial na faixa nesta quinta-feira? Pois o Cineclube Matutá estará no Museu Victor Meirelles, no Centro de Floripa, para uma sessão gratuita e exibição do longa-metragem sueco “Häxan – A Feitiçaria Através dos Tempos” e do curta catarinense “Espero-te ao Fim dos Tempos”. A exibição começará às 19h!

