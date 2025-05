Napoli conquista 4º título do Italiano e ultrapassa clube gigante no top 10 mais vezes campeão Com vitória por 2 a 0 sobre o Cagliari, Napoli conquistou o 4º título do Campeonato Italiano e passou clube gigante na lista dos top... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 07h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 07h55 ) twitter

ND Mais

O Napoli é o campeão do Campeonato Italiano temporada 2024/25. O time da cidade de Napóles, imortalizado pelo craque Maradona, venceu o Cagliari por 2 a 0 nesta sexta-feira (23) e chegou aos 82 pontos, um a mais que a vice Inter de Milão. A vitória do Napoli foi construída com gols de McTominay e Lukaku, considerados dois dos melhores jogadores da equipe na temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista histórica!

