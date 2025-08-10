Nas alturas: por dentro da cobertura de R$ 125 milhões ‘vizinha de Neymar’ em SC Cobertura fica “ao lado” da unidade adquirida por Neymar Jr. e tem mais de 1000 m² ND Mais|Do R7 10/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 10/08/2025 - 20h18 ) twitter

Imagens mostram o interior da cobertura à venda por R$ 125 milhões no topo de uma das torres do Yachthouse by Pininfarina, consideradas as mais altas da América Latina. Na mesma altura, só que na torre ao lado, está a unidade comprada por Neymar Jr. As fotos foram enviadas pelo empresário Alcino Pasqualotto, atual proprietário do imóvel, ao ND Mais. O interior do imóvel, de 1060 m², não é mostrado em sua totalidade para garantir a privacidade do futuro comprador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa cobertura impressionante!

