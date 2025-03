Naturismo na Galheta: como ‘mapa do sexo’ em praia de Florianópolis foi parar na prefeitura Prefeitura diz que mapa tem pontos com indicações para sexo em meio ao naturismo na Galheta; defensores do nudismo dizem que fiscalização... ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 16/03/2025 - 13h25 ) twitter

O naturismo na Galheta, tradicional praia do leste da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, voltou à tona neste ano com batidas policiais na faixa de areia e o debate em casas legislativas. A prática, que existe desde os anos 1980, tem enfrentado resistência após o recente surgimento do chamado “mapa do sexo”, documento que mostraria pontos para relações sexuais ao ar livre na praia.

Para entender melhor essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

