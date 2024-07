ND Mais |Do R7

Náutico x Figueirense: saiba onde assistir ao vivo, escalações e horário O Figueirense encara o Náutico, fora de casa, na noite deste domingo (14) em duelo difícil pela 13ª rodada da Série C do Campeonato...

O Figueirense encara o Náutico, fora de casa, na noite deste domingo (14) em duelo difícil pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), a partir das 19h (de Brasília).

