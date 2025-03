NDTV – RECORD transmite Corinthians x Mirassol pelo Paulistão neste domingo Corinthians x Mirassol se enfrentam a partir das 18h30 deste domingo (2) pelas quartas de final do Paulistão ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 01/03/2025 - 14h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chegou a hora do mata-mata! Corinthians e Mirassol se enfrentam na noite deste domingo (2) pelas quartas de final do Paulistão 2025. A bola rola a partir das 18h30, com transmissão exclusiva na TV aberta da NDTV – RECORD.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande confronto!

Leia Mais em ND Mais:

Cachorro caramelo encontra profissão e ‘empurra’ carro alegórico no carnaval de SC

Com déficit no efetivo, PRF terá o acréscimo de 100 quilômetros de rodovias federais em SC

Carnaval: onde assistir ao desfile das escolas de samba em Joaçaba