No 'topo' do Brasil, cobertura 'vizinha de Neymar' está à venda por R$ 125 milhões em SC Cobertura multimilionária de quatro andares em Balneário Camboriú fica no empreendimento mais alto da América Latina ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h58 )

Com R$ 125 milhões na conta, é possível ser vizinho da cobertura de Neymar Jr. em Balneário Camboriú. O imóvel, localizado no topo de uma das torres do Yachthouse by Pininfarina, é o apartamento pronto mais caro à venda na cidade dos arranha-céus.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa cobertura impressionante!

