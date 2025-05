‘Nossa eterna Naná’: quem era a jovem que morreu em grave acidente em Palmitos A jovem de 24 anos morreu em um grave acidente na tarde de sábado (25), em Palmitos, no Oeste do estado; outras quatro pessoas foram... ND Mais|Do R7 26/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 26/05/2025 - 00h35 ) twitter

ND Mais

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de uma jovem de 24 anos na tarde de sábado (25), em Palmitos, no Oeste de Santa Catarina. Tainá Simonetti de Lima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A colisão frontal envolveu um VW Gol e um Ford Fiesta na rodovia Claumir Luiz Trevisol, no distrito de Santa Lúcia, interior do município. Outras pessoas também ficaram feridas e foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu.

Para saber mais sobre a história de Tainá e as homenagens prestadas a ela, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

