Notícias da semana: ventos de 74km/h, ex-bailarina do Faustão presa e homicídio na Serra de SC

Notícias da semana

A última semana foi marcada por diversos acontecimentos importantes em Santa Catarina e no Brasil. Entre as notícias da semana mais lidas estão: os ventos de 74 km/h que deixaram bairros sem luz e fizeram pessoas deixarem suas casas na Grande Florianópolis; a prisão da ex-bailarina do Faustão envolvida com uma facção criminosa; e a mulher que matou a amiga a facadas em São Joaquim. Confira os detalhes destes e outros destaques no estado.

