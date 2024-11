Nova presidência da OAB Blumenau é definida em eleição acirrada Nova presidência da OAB Blumenau é definida em eleição acirrada ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 00h48 ) twitter

Eleição OAB Blumenau

Uma nova diretoria da OAB Blumenau foi definida em eleição realizada nesta sexta-feira (22). O advogado Pedro Cascaes Neto foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do município, com 36,26% dos votos válidos.

