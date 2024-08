Novas Oportunidades de Formação Técnica em Chapecó O município de Chapecó receberá um curso técnico promovido pelo IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) de São Carlos. A formação... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 09h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 09h11 ) ‌



O município de Chapecó receberá um curso técnico promovido pelo IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) de São Carlos. A formação será na EBM Jardim do Lago, no bairro Efapi. As inscrições estão abertas até 6 de setembro.

