Novas Revelações Sobre a Morte do Advogado Encontrado em Geladeira no Paraná A polícia do Paraná prendeu mais um suspeito envolvido na morte do advogado Hamilton Antônio de Melo, de 70 anos, achado numa geladeira... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 22h41 (Atualizado em 23/08/2024 - 22h41 )



A polícia do Paraná prendeu mais um suspeito envolvido na morte do advogado Hamilton Antônio de Melo, de 70 anos, achado numa geladeira no município de Londrina. Até o momento, quatro pessoas foram presas e duas adolescentes apreendidas.

