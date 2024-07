Novo aplicativo revoluciona a gestão agropecuária em Santa Catarina Os produtores rurais catarinenses já estão utilizando o “Conecta Produtor” – aplicativo do maior programa de assistência técnica... ND Mais|Do R7 21/07/2024 - 14h33 (Atualizado em 21/07/2024 - 14h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os produtores rurais catarinenses já estão utilizando o “Conecta Produtor” – aplicativo do maior programa de assistência técnica às propriedades rurais do Brasil. A ferramenta foi desenvolvida para simplificar e otimizar a gestão agropecuária e oferece acesso facilitado às orientações recebidas e atividades disponibilizadas pelos técnicos do Senar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• “Conecta Produtor” fortalece a gestão da agropecuária catarinense

• Silvio Santos recebe alta após internação por H1N1; confirma assessoria do SBT

• Semana começa com nevoeiro e dias ensolarados em SC; confira a previsão do tempo