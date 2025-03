Novo arranha-céu em SC inspirado em iate luxuoso terá garagem para embarcações Com 245 metros de altura, arranha-céu promete ser um dos mais altos de Itapema ND Mais|Do R7 09/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 09/03/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais um arranha-céu fará parte da vista de Itapema, cidade do Litoral Norte Catarinense. O Charles II Yacht Royal Home by OKEAN será um dos prédios mais altos da cidade, com mais de 235 metros de altura, e terá na arquitetura inspiração na OKEAN 80, iate de alto padrão premiado no World Yachts Trophies, em Cannes, na França.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este projeto inovador!

Leia Mais em ND Mais:

Homem morre no hospital após carro capotar em SC

Osmarina: Uma catarinense que não cansa de contar histórias

Pesquisa internacional revela impacto de psicobióticos na saúde mental de jogadores do Criciúma