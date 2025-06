Novo INSS? Correios registram prejuízo bilionário e crise já tem até pedido de CPI A estatal registrou prejuízo de R$ 1,7 bilhão nos três primeiros meses de 2025, o maior desde 2017 ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h17 ) twitter

Correios: novo INSS? A estatal registrou o pior prejuízo do primeiro trimestre nos últimos oito anos, de R$ 1,7 bilhões. A situação preocupa parlamentares, que já pedem até uma CPI para investigar a crise na empresa.

Para entender todos os detalhes dessa crise e as possíveis investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

