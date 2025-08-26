Novo porto de SC terá investimento bilionário e deverá exportar mais de 11 milhões de toneladas O oitavo porto de Santa Catarina deverá começar a operar em Itapoá, no Litoral Norte catarinense, a partir de 2030 ND Mais|Do R7 26/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h18 ) twitter

21/03/2025 Itapoá - O governador Jorginho Mello assinou nesta sexta-feira, 21, em Itapoá, o contrato inédito de Parceria Público-Privada (PPP) para a obra de dragagem e aprofundamento do canal de acesso à Baía da Babitonga. Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSC

O oitavo porto de Santa Catarina deverá começar a operar em Itapoá, no Litoral Norte, a partir de 2030. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25), após uma reunião entre os executivos da cooperativa Coamo, do Paraná, e o governador Jorginho Mello (PL). O grupo vai investir R$ 3 bilhões no espaço de 43 hectares que vai contar com três berços de atracação. A previsão é que movimente 11 milhões de toneladas por ano, conforme divulgado pelo Governo do Estado.

