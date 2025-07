Novos comendadores do esporte de SC são homenageados em Gaspar Comendadores do esporte de SC foram homenageados com a entrega da Medalha Marcilio Cesar Ramos Krieger e da Comenda do Mérito Desportivo... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 03h56 (Atualizado em 12/07/2025 - 03h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os novos comendadores do esporte de SC foram homenageados em cerimônia na noite desta quinta-feira (10), no Bela Vista Country Club, em Gaspar. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SC) e o Conselho Estadual de Esporte (CED) realizaram a entrega da Medalha Marcilio Cesar Ramos Krieger e a entrega da Comenda do Mérito Desportivo, edição de 2024, aos comendadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa noite inesquecível!

Leia Mais em ND Mais:

Filha de 12 anos aciona a polícia e ajuda a salvar mãe de ameaças em Chapecó

SC registra média de 535 atendimentos por dia do Samu em 2025; Grande Florianópolis lidera

Balneário Camboriú desbanca São Paulo com pizza gigante de 61 metros